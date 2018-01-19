سعد سهيل: مفاوضات انتقالي للنصر لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب النصر الجديد، العماني سعد سهيل، عن مساعدة حارس الهلال علي الحبسي له؛ للانتقال إلى صفوف النصر، قائلًا : ” مفاوضات انتقالي للفريق لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف ” .

وأوضح ” سهيل ” ، أن كلا من الحبسي، وأحمد حديد، كان لهما دور كبير في اتمام صفقة انتقاله للنصر، مضيفًا أنه يسعى إلى أن يكون على قدر ثقة إدارة النصر، والجماهير.

وأشار إلى أنه تلقى عدد من العروض المختلفة، خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن عرض النصر كان الأنسب، لافتًا إلى أن شعبية دوري المحترفين تجعل لاعبي الخليج يتمنون الانضمام إليه.