تفعيل ” الطبيب الزائر ” في مراكز صحة الباطن

خالد الضبيبي(صدى):

تدعم صحة حفر الباطن مستشفياتها ومراكزها الطبية، بإطلاق برنامج ” الطبيب الزائر ” لعدد من التخصصات الدقيقة في المنشآت الصحية.

وأكد المركز أنه تم تفعيل البرنامج في العيادات الاستشارية بمركز صحي أبو موسى، ومركز صحي شرق الباطن، كما يعمل في الفترة المسائية لمركز التأهيل الطبي.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى خدمة المرضى في أماكن إقامتهم وتخفيف عبء السفر للمناطق المركزية عن المرضى وذويهم وتقليص تباعد المواعيد للمرضى.

وأضاف أنه يساهم في تدريب الكوادر الطبية؛ لتحقيق رؤية وزارة الصحة بتقديم الخدمة المتكاكلة للمستفيدين بجودة عالية، حيث يشمل تخصصات ” استشاري الغدد الصماء والسكري للأطفال، واستشاري أعصاب أطفال، واستشاري صدرية للأطفال، واستشاري قلب أطفال ” .