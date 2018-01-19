نصائح للاستفادة من أشعة الشمس دون التعرض للحرق

نورة الشهري (صدى):

يحتاج جسم الإنسان للتعرض لأشعة الشمس يوميًا؛ وذلك لما تحتويه من فيتامين D، المهم في الحفاظ على صحة عظام الجسم والإنسان وتقوية جهازالمناعة، ولكن لابد من معرفة بعد انصائح للاستفادة منها دون التعرض للحروق.

وفي هذا الصدد، يشير الخبراء إلى أن احتياج الجسم لأشعة الشمس يكون بين 20 و15 كيلوجرام من فيتامين D، ولكن تختلف مدة التعرض للشمس وفقًا كثافة الشمس والغطاء السحابي ونوع البشرة؛ لذلك يجب الأخذ في الاعتبار تلك العوامل السابقة؛ لتجنب التعرض للحرق.

ويستنثني من ذلك الدول التي تتعرض لأشعة الشمس فترات قصيرة خلال فصل شتاء، فهم في أغلي الأحيان لا يتمكنوا من الاستفادة بالقدر الكافي من الفيتامين الموجود بالشمس.

ومن هذا المنطلق، وضع العلماء في المعهد النرويجي للبحوث الجوية آلة حاسبة، تساعد على تقدير وقت التعرض لأشعة الشمس الذي نحتاجه.