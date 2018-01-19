مستشفي الملك عبدالله تعلن عن وظائف خالية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفي الملك عبد الله الجامعي، التابعة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدرالرحمن، عن حاجتها لعدد من الموظفين للعمل بمقرالمستشفى الجماعي في مدينة الرياض.

وأوضحت أنه هناك 93 وظيفة شاغرة، بمناصب إدارية وصحية، لحملة البكالريوس والماجستير من المواطنين.

وجاءت الوظائف الشاغرة كالتالي:

– أخصائي تمريض ” 30 وظيفة ” .

-طبيب الخدمة ” 30 وظيفة ” .

-مدير التدريب والتطوير.

أخصائي أول في التدقيق المالي-

مدير الدارسات العليا والمنح الدراسية-

كما ذكرت إدارة المستشفى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يناير 2018م، والتقديم مستمرحتى تاريخ 19 مارس 2018.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا ) .