ممثلة شهيرة تكشف تعرضها للتحرش 4 مرات

متابعات(صدى):

كشفت الممثلة العالمية الشهيرة كيرا نايتلي عن تعرضها للتحرش الجنسي أربع مرات في أمسيات في الحانات، وقالت إن صديقاتها تعرضن لحوادث مشابهة لما تعرضت له تماما.

وصرحت الممثلة المعروفة بدورها في الفيلم الأشهر ” قراصنة الكاريبي ” في تصريحات إعلامية، أنها تدعم حركة MeToo بقوة، وهي الحركة التي دشنتها عدد من الممثلات في هوليود لرفض الاعتداء والتحرش الذكوري ضد النساء، وذلك بعد تفجر قضية المنتج الاميركي ” هارفي وينشتاين ” .

وردا على سؤال حول المنتج هارفي وينشتاين، قالت ” نايتلي ” إنها لم تكن لديها سوى تجارب مهنية معه في فيلمين، لعبة التقليد The Imitation Game والبدء من جديد Begin Again مضيفة: بالتأكيد لم يطلب مني شيء خارج عن المألوف.