” شرطة الرياض ” تكشف الغموض حول طعن سريلانكي الجنسية والسطو عليه

سعيد العجل(صدى):

كشفت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، الغموض حول إحدى القضايا المقيدة ضمن جرائم السلب والسطو المسلح.

وأكدت إدارة التحريات البحث الجنائي أنه وفقًا للتحقيقات والأدلة وجمع المعلومات اتضح وجود تعارض بين ما جاء في بلاغ مقيم سريلانكي الجنسية في عقده الثالث بتعرضه للطعن وسرقة مبلغ مالي بقدر 23 ألف ريال من قبل مجهولين وبين الأدلة.

وأوضحت أنه بالتحقق من تلك التناقضات تبين أنه افتعل الإصابة ملحقًا الأذى بنفسه وتقدم ببلاغ كاذب عن تعرضه للسطو والطعن، في محاولة بائسة لتضليل الجهات الأمنية لإخفاء جريمته في اختلاس المبلغ من إيرادات المحل.

وأشار إلى أنه جرى توقيف المتهم وإحالته إلى فرع النيابة العامة بحكم الاختصاص، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية؛ لتقديمه بلاغًا عطفًا على جرمه في الاختلاس، حيث عثر بحوزته على مبلغ 11 ألف ريال أخفاها سرًا في مسكنه، كجزء من المبلغ المختلس.

وكانت تلقت مراكزشرطة الرياض بلاغًا لمقيم سريلانكي الجنسية في العقد الثالث، حول تعرضه للطعن من قبل أشخاص تهجموا عليه أثناء وجوده في مقر عمله بأحد المحال الشهيرة لبيع الحلويات، وسرقة مبلغ 23 ألف ريال منه قبل أن يلوذوا بالفرار، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية بيده.