نصائح بممارسة ” السباحة ” لمرضى المفاصل

برلين(صدى):

لابد أن هناك الكثير مما يعانون من أمراض المفاصل، يرغبون في ممارسة الرياضة والتمتع بحياتهم بطريقة طبيعية، الا انهم يتجنبون ذلك؛ خوفًا أن يتفاقم عليهم الالام التي يعانون منها؛ جراء هذه الأمراض.

وفي هذا الصدد أوضح البروفيسور الألماني سفين أوسترماير، أنه يمكن للأشخاص المصابين بأمراض المفاصل ممارسة الرياضة بشكل عام، دون الخوف من أي مخاطر قد تحدث، ولكن شرط أن تكون هذه الرياضة هي من الأنواع الصديقة للمفاصل، وذكر مثال على ذلك، ذاكرًا رياضة السباحة .

مؤكدًا على أن السباحة هي الرياضة المثالية للأشخاص الذين يعانون من أمراض المفاصل، مشيرًا إلى أنها تحتوي على حركات أقل إجهادًا للمفاصل، كما أنها تساعد على تقليل الوزن.

وفي السياق ذاته أشار البروفسيور الألماني دانيال كابتين، أن تقوية الأنسجة المحيطة بالمفاصل، تعود عليها بالفائدة، ملفتًا إلى إمكانية التدريب على الأجهزة في صالة اللياقة البدنية، ولكن تحت إشراف مدرب أو اختصاصي علاج طبيعي.