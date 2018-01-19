قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما قرب القدس

القدس المحتلة(صدى):

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس اليوم، أن قوات الاحتلال أغلقت الليلة الماضية المدخل الرئيس للبلدة بالمكعبات الإسمنتية بعد ساعات من إغلاقه بالآليات العسكرية ومنع المواطنين الفلسطينيين من التنقل.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث أطلق جنود الاحتلال العيارات النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت نحو الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.