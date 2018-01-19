جامعة الأمير سلطام تعلن حاجتها لشغل وظائف أكاديمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأمير سلطام بن عبد العزيز، ممثلة في كالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، انها جاهزة لاستقبال من يرغب في التقدم للعمل في الوظائف الأكاديمية بالجامعة، شرط أن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات، من حملة الماجستير والبكالوريوس في التخصصات الآتية: ” العمية، الهندسية، الصحية، الإنسانية ” .

وأوضح الدكتور عبد الرحمن إبراهيم بن الخضيري، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن على المتقدمين الدخول للموقع والتسجيل به، ورفع الوثائق المطلوبة، كما أكد بأن الموقع يوفر المعلومات والشروط الخاصة بالوظائف والمطلوبة من المتقدمين.

يٌذكر أن استقبال الطالبات سيبدأ يوم السبت 3جمادي الأول 1493هـ، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة اضغط هنـــــــــــا، وسيستمر التقديم ثمانية أيام، وينتهي بتاريخ 10 جمادي الأول 1439هـ.