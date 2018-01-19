بعد تعرضهن للإساءة.. الرئيس الفلبيني يدرس حظر إرسال العمالة للكويت

مانيلا(صدى):

يدرس الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيريتي، منع إرسال العمالة إلى الكويت؛ على خلفية المعاناة التي تلحق بهم أثناء تواجدهم بالكويت.

وقال الرئيس الفلبيني، إنه على الحكومة الكويتية اتخاذ خطوات جادة حيال الأمر، موضحًا أنه على علم بـما يتعرض له العمالة من الانتهاكات الجسيمة؛ مما أسفر عن انتحار عدد من العاملات المنزلية خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أنهم بصدد التحدث إلى الكويت وإخبارهم بأنه ليس مقبول أن يتعرض العمالة الفلبينية للإساءة، قائلًا إنه في حالة عدم إيجاد حل سيتم فرض حظر شامل على إرسال العمالة إليهم.