بالصور.. افتتاح فندق فاخر في مانهاتن.. لا وجود للحشرات

مانهاتن (صدى):

افتتحت مدينة نيويورك، أول فندق فاخر في حي ” مانهاتن ” ، بتكلفة أقل مقارنة بنفس أسعار الفنادق المشابهة، وذلك في الشارع السادس والثلاثين قرب ” تايمز سكوير ” ، وأطلق عليه اسم ” Moxy ” .

وتعد من أهم مميزات الفندق هي الخدمة الذتية، فلا يوجد موظفين استقبال، كما يسجل الضيوف بأنفسهم عبر تطبيق خاص بالشركة المشغلة له ” ماريوت ” .

أما عن الوسائل الترفيهية بالفندق، فبالتأكيد يوجد شبكة إنترنت لا سلكي، وشاشات تلفاز متطورة، و600 غرفة نظيفة، حيث يمكن الحصول على غرفة داخل الفندق بقيمة 99 دولار فقط في الليلة.

يذكر أن فنادقق حي مانهاتن، مشهورة بردائتها، حيث تنتشر بها الحشرات ولا يوجد بها مميزات، كما أن أسعار الغرف في الفنادق تصل إلى 250 دولار في الليلة الواحدة.

