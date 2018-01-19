أنور عشقي: مظاهرات إيران بمثابة رسالة قاسية للنظام

طهران(صدى):

أوضح الجنرال أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، أن تظاهرات الشعب الإيراني أثبتت عدم رضاه عن سياسات حكومته.

وقال ” عشقي ” ، إن الأخطاء الموجودة في التظاهرات من بدايتها تلاشت بشكل كبيرالآن، والمتظاهرين طوروا من أدائهم، مشيراً إلى نجاحهم في تشتيت رجال الأمن عن المظاهرات في المحافظات الكبرى، بمظاهرات في المناطق النائية.

وأوضح ” عشقي ” ، أن الحكومة الإيرانية لم تستطع توقيف قادة المظاهرات، مؤكدأ أنها بمثابة رسالة قاسية للنظام.