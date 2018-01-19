” الإسكان ” تناشد ملاك الأراضي البيضاء بإتمام التطوير

حمود العنزي(صدى):

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء، اليوم الجمعة، عن المدة المتبقية على إصدار الرسوم للسنة الثانية في المدن بداية من 29/4/1439هـ.

وأوضح البرنامج أن المدة المتبقية لمدينة الرياض هي 60 يومًا، و82 يومًا لمدينة جدة، بينمت تبلغ المدة المتبقية لحاضرة الدمام 110 أيام.

وناشدت وزارة الإسكان ملاك الأراضي البيضاء، بالمبادرة لإتمام تطوير أراضيهم قبل إصدار الرسوم للسنة الثانية.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق أن المساحات الإجمالية التي تم إصدار فواتير رسومها ضمن برنامج رسوم الأراضي البيضاء، في كلًا من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام تجاوزت 350 مليون متر مربع.