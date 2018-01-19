أتربة مثارة تتسبب في انعدام الرؤية على سكاكا

سهو الهشال(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، اليوم الجمعة، من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة ١١:٢٥ إلى الساعة ١٤:٠٠، على سكاكا تشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

كما نبهت من نشاط الرياح السطحية، من الساعة ٠٦:٠٠ إلى الساعة ١٨:٠٠،على القريات تشمل طبرجل وسكاكا، قد تصل سرعتها إلى أكثر من (55) كلم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار؛ تتسبب في شبه إنعدام للرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من (1) كلم .

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

وناشد المواطنين بأهمية متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها، ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.