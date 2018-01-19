أنور عشقي: الرباعي العربي سيصعد إجراءاته ضد الدوحة بعد واقعة المقاتلات القطرية

طلال الضوي(صدى):

وصف الجنرال أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، أن اعتراض مقاتلات قطرية للطيران الإماراتي المدني، بأنها تصرفات غير منضبطة من بعض الجهات المسؤولة في قطر.

وأشار ” عشقي ” إلى أن المقاتلات القطرية أرادت إرهاب الركاب في الطائرات المدنية، ومنع التعامل مع الخطوط الإماراتية، مطالباً قطر بالتحقيق مع الفاعل.

وأضاف أن دول الرباعي العربي، من المتوقع أن تقوم بإجراءات إضافية للضغط على قطر، من أجل التراجع عن سياستها، مشيراً إلى أنها لا تملك القرار لنفسها بل هناك جهات أخرى تفرض رأيها عليها.