بالفيديو.. معركة عنيفة بين ثعبان وطائر يحاول بلعه

كانبرا(صدى):

وثق رجل أسترالي يٌدعى ” ألكس سيكليك ” ، محاولة ثعبان الهرب باستماتة من طائر لكن الأخير نجح في بلعه كاملا.

وظهر الطائر في مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل ، وهو يبتلع الثعبان كله لكن الأخير حاول لف جسمه للهرب من منقار الطائر ، أثناء سيره على شاطئ في روكينجهام غرب أستراليا.

وقال ألكس في تعليقه على الفيديو ، إنه صدم عندما رأى المشهد، فرؤية الطيور البحرية تتناول الثعابين وخاصة الثعابين السامة أمر نادر.