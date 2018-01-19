بالفيديو.. معركة عنيفة بين ثعبان وطائر يحاول بلعه
وثق رجل أسترالي يٌدعى ” ألكس سيكليك ” ، محاولة ثعبان الهرب باستماتة من طائر لكن الأخير نجح في بلعه كاملا.
وظهر الطائر في مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل ، وهو يبتلع الثعبان كله لكن الأخير حاول لف جسمه للهرب من منقار الطائر ، أثناء سيره على شاطئ في روكينجهام غرب أستراليا.
وقال ألكس في تعليقه على الفيديو ، إنه صدم عندما رأى المشهد، فرؤية الطيور البحرية تتناول الثعابين وخاصة الثعابين السامة أمر نادر.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8022 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلعه وانتهى … صراع من اجل البقاء
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3876 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله
الثعبان السام مايقدر على الطائر
ويش يقرص مافيه الا منقار وريش لو يلدغ لابكره مايلحق اللحم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25712 ] نشر منذ 1 ساعة
مدري ويينه سوق البط والحمام
اليوم🤔
أها اليوم جمعه
عندهم سوق🤗🤗🤗🤗