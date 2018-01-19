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بالفيديو.. معركة عنيفة بين ثعبان وطائر يحاول بلعه

بالفيديو.. معركة عنيفة بين ثعبان وطائر يحاول بلعه
كانبرا(صدى):

وثق رجل أسترالي يٌدعى ” ألكس سيكليك ” ، محاولة ثعبان الهرب باستماتة من طائر لكن الأخير نجح في بلعه كاملا.

وظهر الطائر في مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل ، وهو يبتلع الثعبان كله لكن الأخير حاول لف جسمه للهرب من منقار الطائر ، أثناء سيره على شاطئ في روكينجهام غرب أستراليا.

وقال ألكس في تعليقه على الفيديو ، إنه صدم عندما رأى المشهد، فرؤية الطيور البحرية تتناول الثعابين وخاصة الثعابين السامة أمر نادر.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8022 ] نشر منذ 2 ساعتين

بلعه وانتهى … صراع من اجل البقاء

[ عدد التعليقات: 3876 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله
الثعبان السام مايقدر على الطائر
ويش يقرص مافيه الا منقار وريش لو يلدغ لابكره مايلحق اللحم

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