” الإسلامي لتنمية التجارة ” يسجل ارتفاعا في المبادلات بين دول ” التعاون الإسلامي “

مليكة فؤاد(صدى):

ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منذ تطبيق مخطط العمل العشري (2005- 2015) للمنظمة، من 271.45 مليار دولار أمريكي عام 2005 إلى 694.23 مليار دولار عام 2015.

جاء ذلك في التقرير السنوي حول التجارة بين الدول الأعضاء بالمنظمة، الذي أصدره المركز الإسلامي لتنمية التجارة الموجود في المملكة المغربية، يوم أمس.

وأسهم تنسيق جهود الدول الأعضاء في الرفع من حصة المبادلات التجارية البينية من 15.5 في المائة عام 2005 إلى 20.33 في المائة عام 2015، مسجلة بذلك زيادة قدرها 31.5 في المائة.

وكما سجل التقرير، أن التجارة البينية سجلت على مستوى التوزيع الجغرافي نسبة 36 في المائة لدول الخليج، تليها دول آسيا بـ 29 في المائة، ثم الشرق الأوسط بـ 24 في المائة، ودول إفريقيا جنوب الصحراء 6 في المائة، ودول اتحاد المغرب العربي 5 في المائة.

وكشف التقرير عن أن أهم المواد المتداولة في التجارة البينية عام 2015 تمثلت في المواد المصنعة المختلفة، والمحروقات المنجمية، والمواد الغذائية، والآليات ومعدات النقل، والمواد الكيماوية، بينما سجل حجم المبادلات التجارية على المستوى الخارجي للدول الأعضاء في المنظمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، منحى تصاعديًا مع كل من دول الاتحاد الأوربي (+34 في المائة)، وروسيا (+99.8 في المائة)، وتايلاند (+64.7 في المائة)، والصين (+260.3 في المائة)، وبدرجة أقل مع دول منطقة أمريكا الشمالية للتبادل الحر (+4.3 في المائة).