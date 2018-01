بعد أفعالها القاسية بحق عمال كأس العالم 2022.. المحاكمة الدولية تلاحق قطر

طلال الغامدي(صدى):

دشنت لجنة الإنصاف الدولية في الأمم المتحدة، حملة لإنصاف أسر وضحايا العاملين في منشآت كأس العالم 2022 في قطر تحت عنوان ” you need to know ” ، في استجابة سريعة منها لمطالب أسر الضحايا.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة دورثي جون، أنه سيتم ملاحقة قطر دوليًا على كافة المستويات الحقوقية والقانوينة والإعلامية والإنسانية حتى تدشين البطولة في 2022، سيتم سيتم مطالبة حقوق الإنسان في دورته الـ37 بجنيف بإدانة الدوحة.

وأوضحت ” جون ” أن ضحايا منشآت كأس العالم 2022 فقدوا أرواحهم نتيجة الفساد وتقاعس قطر عن توفير شروط الأمن والسلامة، لافته إلى أنه توفى حتى الآن أكثر من 1500 عامل حتى الآن.

كما أشارت إلى أن العمالة الأجنبية لا تزال تعيش حياة مزرية برواتب متدنية ومساكن مهترئة بالإضافة إلى عملهم لساعات طويلة تحت حرارة الشمس، مؤكده أن الحملة ستكشف للعالم الأوضاع المزرية التي يعيشها العمال هناك التي تخشى قطر التصريح بها.

وأضافت ” جون ” أن قطر اعتقلت فريق عمل محطة BBC البريطانية خلال إعداده برنامجًا عن العمال وحياتهم وإرسالهم في نعوض وتوابيت إلى ذويهم في الهند ونيبال وغيرهم؛ لتخفي حقائق أفعالها المشينة والقاسية بحق العمال.

يُذكر أن أسر وضحايا عمال كأس العالم 2022 في قطر، طالبوا من داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف، لجنة الإنصاف الدولية بملاحقة قطر دوليًا بالتعاون مع مؤسسات حقوقية أوروبية وعربية وأفريقية.