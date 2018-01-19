” الأرملة السوداء ” تواجه حكمًا بالحبس 22 عام

باريس(صدى):

بعد ادانتها بتهمة التسميم لعدد من الرجال، تم الحكم على المرأة الملقبة بالأرملة السوداء باتريسيا دارغون، بالسجن 22 عام ، ولم يظهر أي تأثر لها أثناء تلاوة الحكم، بالإضافة لنفيها التهم، كما أصر محاميها علي غياب الأدلة.

وأدينت الأرملة السوداء بقتلها لرجال عدة، يشملهم اثنان قد توفيا في ظروف مشبوهة، كما اتُهمت أيضًا بإعطاء عقاقير ” فاليوم ” مضرة، إلى رجلين التقتهما عبر وكالة تعارف.

ويذكر أن ” دراغون ” كانت تُحاكم أمام محكمة الجنايات في ” نيس ” بفرنسا ، بتهمة قتل رجلين، أحدهما كانت تمضي معه ليال في أحد الفنادق، والآخر يتمتع بمعاش تقاعدي مريح.