المغرب وأسبانيا يوقعان على مذكرة تفاهم في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية

واس(صدى):

وقع المغرب وأسبانيا على مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والمجلس الأسباني للسلامة النووية.

وأوضحت الوكالة للأمن والسلامة في بيان لها أمس، أنه بموجب هذا الاتفاق يتعهد الجانبان بتبادل المعلومات حول القضايا المرتبطة بالاستعمال السلمي للطاقة النووية بما في ذلك تشارك الدروس المستقاة من الحوادث النووية وتعزيز الأمن النووي والاشعاعي والتواصل في حالة الأزمات النووية والاشعاعية.

ويدخل هذا الاتفاق في إطار برنامج الدعم الذي تبنته الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الذي يضم عدة محاور منها اليقظة والتعاون بالإضافة إلى تدبير الطوارئ النووية والاشعاعية ومخاطر الحوادث بالغة الخطورة وتخفيف التبعات الخطيرة للحوادث، إضافة إلى البحث والتطوير.