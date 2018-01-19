الرئيس الفلبيني يطالب الكونجرس بالموافقة على الحكم الذاتي للمسلمين

مانيلا(صدى):

حذر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أمس الخميس، من تخلي الانفصاليين عن عملية السلام في البلاد وإعلان الحرب مجددًا.

وطالب ” دوتيرتي ” الكونجرس في بلاده بالموافقة على مشروع قانون يمنح الحكم الذاتي للأقلية المسلمة في البلاد، باعتباره الحل الوحيد للصرع المستمر مع جبهة مورو الإسلامية.

وقال خلال افتتاح بنك العاملين في الخارج ” أرجو من الجميع أن يدركوا أن الوقت قد حاد لرفع الظلم التاريخي عن المسلمين ” ، مؤكدًا على مواصلته لمساندة هذه الخطة.

وكانت جبهة مورو الإسلامية للتحرير وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 2014؛ لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو 50 عامًا راح ضحيته أكثر من 120 ألف شخص وشرد ملونين.