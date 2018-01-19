خطوات الإسعافات الأولية لشخص أصيب بسكتة قلبية

متابعات(صدى):

تحدث السكتة القلبية للأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب، وقد تحدث للأشخاص الذين يكونون بصحة جيدة ولا يعانون من أية أمراض قلبية، وفي جيمع الأحوال يجب التعامل مع هؤلاء المصابين بحذر شديد.

وفي هذا الإطار، هناك عدة خطوات يجب على الأصحاء القيام بها في حالة تعرضهم لموقف يجب أن يتعاملوا فيه لشخص مصاب، وهي:

1- التأكد من ما إذا كان الشخص واعياً، وذلك من خلال هزه من أكتافه وسؤاله بصوت عال ما إذا كان بخير.

2- الاتصال بالرقم المحلي للإسعاف، إذا لم يستجيب المصاب.

3- البدء في الضغط على الصدر على الفور.

4- و ضع المصاب على ظهره على سطح متماسك، والانحناء بجوار كتفه، وضع راحة يديك في منتصف خط تخيلي بين الحلمتين.

5- وضع اليد الأخرى فوق الأولى، ومن ثم الضغط بمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

6- لا توقف الضغط.