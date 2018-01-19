رفض زوجها خروجها للتسوق.. فأنتحرت داخل غرفتها

نيودلهي(صدى):

أقدمت سيدة هندية تٌدعى ” ديبيكا ، 24 عاماً ” على انهاء حياتها بالانتحار شنقاً داخل غرفتها ، عقب أن قام زوجها بتأجيل الذهاب معها للتسوق

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أخبر رجل هندي يُدعى ديباك دويفيدي ، زوجته ديبيكا أنه لن يتمكن من الذهاب معها للتسوق وسيضران لتأجيل ذلك لليوم التالي، لكنها انزعجت من قراره وأغلقت على نفسها غرفتها في مدينة لكناو شمال الهند، ما اضطره للنوم في مكان آخر .

وفي صباح اليوم التالي ذهب اليها لم تفتح الغرفة مما أضطره لكسر الباب ، فصدم عندما وجدها معلقة في مروحة السقف، وبعد فترة وجيزة استدعى الشرطة.

وقال الزوج للشرطة ، إن أحد أقارب زوجته كان على وشك الزواج في الشهر المقبل، وكانت ترغب في التسوق لحضور حفل الزفاف، حيث طلبت منه التسوق معها لكن نظرا لضغوطات العمل أراد تأجيل التسوق لليوم التالي، ما أثار استياءها .