وظائف إدارية بالبنك الأهلي التجاري للعمل في مراكز الحوالات

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح البنك الأهلي التجاري، عدد من الوظائف الإدارية بمسمى ” مدير مركز حوالات ” ، وذلك للعمل بفروع مراكز الحوالات التابعة للبنك في 12 محافظة.

وأكد البنك أن الوظائف لحملة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة، والمحافظات هي: ” الرياض، وجدة، والباحة، وبيشة، وعرعر، وعفيف، وحوطة بني تميم، والقريات، والنعيرية، والقويعية، والمذنب، والقنفذة ” .

ويبدأ التقديم في 18 يناير الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للبنك من خلال الرابط اضغط هنـــــا.