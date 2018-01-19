  • الجمعة 19

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف إدارية بالبنك الأهلي التجاري للعمل في مراكز الحوالات

وظائف إدارية بالبنك الأهلي التجاري للعمل في مراكز الحوالات

وظائف إدارية بالبنك الأهلي التجاري للعمل في مراكز الحوالات
فاطمة المالكي(صدى):

أتاح البنك الأهلي التجاري، عدد من الوظائف الإدارية بمسمى ” مدير مركز حوالات ” ، وذلك للعمل بفروع مراكز الحوالات التابعة للبنك في 12 محافظة.

وأكد البنك أن الوظائف لحملة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة، والمحافظات هي: ” الرياض، وجدة، والباحة، وبيشة، وعرعر، وعفيف، وحوطة بني تميم، والقريات، والنعيرية، والقويعية، والمذنب، والقنفذة ” .

ويبدأ التقديم في 18 يناير الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للبنك من خلال الرابط اضغط هنـــــا.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *