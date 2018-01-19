استعراض 960 متنا في فئة جْمل 30 للوني الوضح والصْفر بمهرجان مزايين الإبل

علي القحطاني(صدى):

تستعرض اليوم لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 960 متناً في فئة جْمل 30 للوني الوضح والصْفر.

وأدى ملاك الإبل المشاركة، القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة المنقيات.

وملاك الإبل الذين تعرض منقياتهم أمام اللجنة في فئة جْمل 30 الوضح هم: الأمير محمد تركي سعود الكبير، حسين حمد هادي الدوسري، زيد راجح زيد البقمي، سالم خميس الدميثي المنصوري، سلمان محمد مصلح المطيري، شامخ سليمان عساف العتيبي، عادل عيد خلف الشمري، عبد الله مشاري غتار العتيبي، علوش ضيدان هويدي العجمي، فايز سعيد دغيمان السبيعي، فهم عبد المحسن دعيرم الشيباني، مبخوت هذال نزهان آل بالحسن، موسى مشرع مشعان النخيش النفيعي، هملان حمدي هملول الشيباني.

أما ملاك الإبل الذين تعرض منقياتهم أمام اللجنة في فئة جْمل 30 الصْفر هم: أحمد سعدون مسعود المطيري، بدر محيميس سالم المطيري، تميم بادي مرداس الدوسري، جزا نهار خضر المطيري، حمود شافي حمود العجمي، خالد زيد نايف العتيبي، خزيم مناحي هجاج السهلي، خلف دحيلان غانم الشراري، راجح بداح راجح آل بريك، عبد الله فهد عبد الله القحطاني، عبد الله حسن محمد السعيدي، غانم سالم زايد العازمي، فايح سالم ضاوي المطيري، فهد فراج عبد الهادي العجمي، لافي سعد عياد الشيباني، محيميد مفلح فلاح النفيعي، ممدوح جازي هجاج الحربي، منيف عبد الهادي فهد القحطاني.

وستدخل مساء اليوم, الإبل جْمل 30 شعل، استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.