49 % نسبة ارتفاع حيازة المملكة لأذونات الخزانة الأمريكية خلال عام

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، ارتفاع حيازة المملكة من أدوات الدين الأمريكي إلى 149 مليار دولار بنسبة 48.9 مقابل 100.1 مليار دولار في نوفمبر 2016.

وأوضحت بيانات الخزانة ارتفاع الحيازة السعودية بزيادة 2.6% بارتفاع قيمته 3.8 مليار دولار بعد أن كانت 145.2 مليار دولار.

وتصدرت المملكة قائمة الدول العربية الأكثر استحواذًا على السندات الأمريكية في نوفمبر الماضي، تلتها الإمارات بقيمة 58.2 مليار دولار، بينما جاءت في المرتبة الـ11 على المستوى العالمي لملكية السندات وأذون الخزانة الأمريكية، والتي تصدرتها الصين بنحو 1.18 تريليون دولار.

وكانت المملكة رفعت حيازتها لأذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 50.16% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، و6.22% على أساس شهري.