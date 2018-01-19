سيدة تنجب 4 أطفال في الـ 65 من عمرها

كييف(صدى):

خطفت الألمانية أنيغريت رونيغ ، الانظار إليها وأصبحت حديث الصحف المحلية والعالمية ، عقب انجابها 4 أطفال وهم 3 أولاد وبنت في الـ65 من عمرها، بعد خضوعها لعملية تلقيح صناعي أجريت لها في أوكرانيا.

يٌشار إلى أن أنيغريت ، لديها إبنة كبرى تبلغ الـ44 من عمرها، وأن حملها شكل صدمة كبرى لدى الأطباء ، وكانت أنيغريت حديث الصحافة منذ 10 سنوات ايضا بعدما أنجبت طفلها الـ 13 في سن الـ 55 عاماً .

وقالت أنيغريت في تصريحات إعلامية ، بعدما اكتشف الطبيب حملي بأربعة أطفال كان عليّ التفكير في الأمر ملياً ، مؤكده ، أنها رفضت التخلي عن أي من أجنتها وقررت خوض التحدي.

وتابعت: ” لم أشعر فعلاً بالخوف ، كل ما أردته هو البقاء بصحة جيدة ، أما بالنسبة للاهتمام بالأطفال فلدي خبرة، وهو ليس بالأمر الجديد بالنسبة إلي.