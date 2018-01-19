” الحصيني ” : المملكة ستواجه طقس شديد البرودة الأيام القادمة

علي القحطاني (صدى):

من المتوقع أن تواجه المملكة خلال يومي السبت والأحد أجواء باردة، حيث أشار الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني، أن الأجواء ستكون باردة جدًا صباحًا، معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية.

وقال ” الحصيني ” بحسابه الخاص على ” تويتر ” : ” البسوا ولبسوا عيالكم شتوي ثقيل ” ، مركدأ أن المنخفض الجوي والكتلة الباردة والسحب الرعدية، تعصف الآن بدول شرق البحر المتوسط، حيث تشهد رياح قوية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وعواصف رعدية وثلوج على المرتفعات، كما أنه من المتوقع تحركها نحو شمال السعودية.