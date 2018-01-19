بالفيديو.. انتشار الأسلحة النووية في العالم.. 93% منها داخل روسيا وأمريكا

واشنطن(صدى):

تستحوز كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، على 93% من الأسلحة النووية الموجودة بالعالم، فيما تتشارك سبعة دول أخرى الـ 7% المتبقية من هذه الأسلحة.

وتشير الأبحاث، إلى أن عدد الرؤوس النووية في العالم يبلغ حوالي 15 ألف رأس، تمتلك روسيا منها 7 آلاف رأس نووي، وتليها الولايات المتحدة بـ 6 آلاف و600 رأس، بينما تمتلك فرنسا 300 رأس نووي، والصين 270 رأس.

يذكر أن الأسلحة النووية تستطيع تدمير مدن بأكملها من الوجود، وقتل مئات الآلاف من المدنيين، وكذلك إلحاق الأضرار بالبيئة على المدى البعيد ما يعرض حياة الأجيال القادمة إلى الخطر.

