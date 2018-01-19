طبيب يعتدي علي سيدة ويهددها أثناء معالجتها

موسكو(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتناول واقعة اعتداء طبيب يدعي فلاديمير نوموف على أمرأة روسية بالضرب في أحد النوادي، وحينما تم نقلها إلى المستشفى فوجئت أن الطبيب المعالج هو من قام بالاعتداء عليها.

ووفقًا للفيديو المتداول، كانت غرفة العلاج الساحة الثانية التي شهدت واقعة الاعتداء على المرأة للمرة الثانية، من الطبيب الذي هددها أنه سيزج بها في السجن، في حالة تقديمها شكوى ضده، وأنه يمتلك شهود سينكرون الواقعة تمامًا.

وبعد تسريب الفيديو الذي تم تسجيله للطبيب، قررت هيئة الصحة الإقليمية في المدينة وقفه عن العمل، وتقديم العلاج المناسب للسيدة المعتدى عليها، والتي تدعى أنستازيا ديمتريفا، وذلك إضافًا لتحريها محضر ضده بقسم الشرطة.

