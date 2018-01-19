الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بنسبة 0.1 %

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الجمعة، ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر 2017 ارتفاعًا بنسبة 0.1% إلى 137.6، مقارنة بـ137.5 لشهر أكتوبر 2017.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر 2017 ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بنظيره في عام 2016.

وأضافت الهيئة أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لقسم الاتصالات لشهر نوفمبر 2017 ارتفع بنسبة 1%، ولقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.1% عن الشهر الذي يسبقه.