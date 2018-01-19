” مبولحي ” : سعيد بالانضمام إلى الاتفاق وجاهز للتحدي الجديد

ماجد محمد(صدى):

قال حارس مرمى الاتفاق الجديد، الجزائري رايس مبولحي، إن مفاوضات انضمامه للفريق استمرت طويلًا، موضحًا أنه سعيد بانضمامه في النهاية إلى صفوف الفريق.

وأوضح ” مبولحي ” في مداخلة هاتفية لبرنامج ” في المرمى ” ، المذاع عبر فضائية ” العربية ” ، أن دوري المحترفين، والأندية بالمملكة أصبحت أفضل من الوقت السابق، مؤكدًا على جاهزيته للتحدي الجديد، والمشاركة مع فريقه .

وأشار إلى أنه لما يشارك في مباريات منذ عدة أشهر، إلا أنه مازال محتفظًا بلياقته والعمل عليها في الفترة الأخيرة.

وأعلن الاتفاق التعاقد الرسمي مع الجزائري، أمس الخميس؛ ليستمر عقده حتى نهاية الموسم.