بالفيديو.. سيدة تلقن زوجها درسا قاسيا لإدمانه القهوة
أقدمت امرأة على خلط طعم حار بالقهوة، لتلقين زوجها درساً قاسياً لإدمانه لها .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” المرأة وهي تضع سائلا حارا في القهوة الخاصة بحبيبها ثم عملت على غلق المياه وإخفاء أي مصدر للعصائر والمياه من الثلاجة عقابا له على كذبه عليها مدعيا أنه توقف عن شرب القهوة.
وتفاجأ الشاب بالطعم الحار للقهوة وانطلق باحثا عن المياه حتى اضطر لاستخدام مياه شرب الكلب.
I Told My Girlfriend No More Coffee After New Years. I Lied…..😒Like and share so All Men know To Never Lie To A Woman👱♀️
Posted by HAMMY T.V on Wednesday, January 17, 2018
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