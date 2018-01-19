بالفيديو.. سيدة تلقن زوجها درسا قاسيا لإدمانه القهوة

متابعات(صدى):

أقدمت امرأة على خلط طعم حار بالقهوة، لتلقين زوجها درساً قاسياً لإدمانه لها .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” المرأة وهي تضع سائلا حارا في القهوة الخاصة بحبيبها ثم عملت على غلق المياه وإخفاء أي مصدر للعصائر والمياه من الثلاجة عقابا له على كذبه عليها مدعيا أنه توقف عن شرب القهوة.

وتفاجأ الشاب بالطعم الحار للقهوة وانطلق باحثا عن المياه حتى اضطر لاستخدام مياه شرب الكلب.