بالفيديو.. والد ضحايا حادث الكدمي يروي التفاصيل.. ويوجه رسالة قاسية لـ ” النقل “

تركي السالم(صدى):

روى المواطن سامي محمد النعمي، والد ضحايا حادث صبيا، تفاصيل الحادث الذي أوى بزوجته وأولاده السبعة مشيراً إلى أنه تفاجأ بتريلا انحرفت عن المسار وانتقلت إلى الطريق الذي يقود فيه سيارته.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج ” يا هلا ” ، أنه اتجه إلى اليسار تفادياً للاصطدام بهذه ” التريلا ” ، في نفس الوقت الذي عاد هو إلى مساره الأصلي، فأصبح هما الاثنان في مسار واحد مرة أخرى، مؤكداً أن أحد أبنائه ما رافقه في هذا الرحلة وهو الوحيد على قيد الحياة من جميع أبنائه.

وأكد أن إجراءات وزارة النقل والإعفاءات التي تمت على إثر الحادث، كان من المفترض أن تحدث قبل الحادث، قائلاً: ” بعد إيش اتخذت الإجراءات بعد حدوث الحوادث ” .