شركة توفر 55 وظيفة بـ5 محافظات

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت شركة مجموعة عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده، عدد 55 وظيفة هندسية وفنية وإدارية للسعودين والمقيمين.

وقالت الشركة، إن الوظائف لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وذلك لتخصصات عدة؛ للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في ” الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الخبر ” .

ويمكن التقديم عبر موقع الشركة الإلكتروني بدءاً من 18 يناير الجاري، من خلال الرابط.

الوظائف هي:

1. مهندس كهرباء، عدد 3 وظائف.

2. مهندس تقدير، عدد 3 وظائف.

3. مسؤول مراقبة المستندات، عدد 3 وظائف.

4. مسؤول الصحة والسلامة والبيئة،عدد 3 وظائف.

5. أخصائي خدمات المعلومات والمكتبة،عدد 3 وظائف.

6. مهندس ثان،عدد 5 وظائف.

7. مفتش ثان، وظيفتين.

8. مفتش أول، عدد 5 وظائف.

9. مهندس تكييف.

10. فني نظم مراقبة عمليات.

11. فني اهتزاز.

12. مهندس سلامة.

13. مهندس عمليات.

14. منسق الصحة والسلامة والبيئة- حقل.

15. فني معادن.

16. فني نظم مراقبة عمليات حقل.

17. أخصائي فني مختبر.

18. فني مختبر.

19. مهندس ميكانيكي.

20. مهندس ميكانيكي ثان/ ثالث.

21. فني أول اتصالات.

22. مشرف ثان مدني.

23. مهندس شبكات.

24. مهندس رابع حقل.

25. مفتش مدني موقع.

26. مفتش كهربائي.

27. مفتش مدني.

28. مشرف موقع ميكانيكي.

29. مهندس التكاليف.

30. مستشار ثاني المواد.

31. مهندس اتصالات.

32. مهندس أجهزة بـوظيفتين.

33. مهندس الجدولة.

34. مهندس ميكانيكي.

35. منسق بيئي.