آخر تطورات قضية العبث في رضيع الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

برَّأت النيابة العامة بالطائف، إحدى الممرضات المتهمات في تعنيف رضيع وأطلقت سراحها بالكفالة حضورية، فيما لا زالت الممرضتين الأخريتين موقوفتين في القضية.

صرَّح بذلك والد الرضيع المعنف، خالد الحارثي، الذي اندهش من القرار رغم ثبوت التهمة عليها وعلى زميلتيها من قبل مديرية الشؤون الصحية بالطائف.

يذكر أن انتشر مقطع فيديو، لممرضات يعبثن برضيع في إحدى مستشفيات الأطفال بالطائف، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين، واتخذ وزير الصحة قراراً بفصلهن عن العمل وسحب الترخيص الصحي منهن على إثره.