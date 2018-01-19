” طيران أديل ” يعلن إطلاق وجهته الجديدة إلى أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلن «طيران أديل»، أحدث شركة طيران اقتصادي في المملكة، إطلاق وجهته الجديدة إلى مدينة أبها وإضافتها إلى شبكته المتنامية لتغطية العديد من مدن المملكة. وتعتبر أبها الوجهة الخامسة لـ«طيران أديل» من جدة، والثالثة من الرياض؛ لمواصلة مسيرة النجاح بعد إطلاق رحلاته إلى كل من الدمام والقصيم وجازان في غضون ثلاثة أشهر فقط من بدء أعماله بالمملكة.

ويأتي إطلاق أولى رحلات «طيران أديل» إلى أبها، بعد وصول طائرته الجديدة الخامسة من طراز A320، والتي تسمى الكوكب (النجم) إلى مدينة جدة بتاريخ 20 ديسمبر2017، قادمة من مصنع طائرات إيرباص بمدينة هامبورغ في ألمانيا.

وستبدأ أولى الرحلات إلى أبها بتاريخ 1 فبراير 2018، بمعدل رحلتين يومياً من كل من جدة والرياض بمواعيد مناسبة للجميع وبأسعار منخفضة، تأكيداً لالتزام «طيران أديل» بإرضاء عملائه.

وتتمتع مدينة أبها بطبيعة جبلية متميّزة وطقس جميل طوال العام، مما جعلها وجهة سياحية رائعة. وقد تم اختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2017 من قبل لجنة من الخبراء بمنظمة السياحة في جامعة الدول العربية نسبةً لمناخها الرائع، ومشاهدها الخلابة وتضاريسها الفريدة، فضلاً عن تميّزها بالتراث العريق، والموروث الثقافي والاجتماعي، إضافةً إلى بيئتها الزراعية المتميّزة، واحتضان أكبر مهرجانات السياحة في المملكة.

ويقدم « طيران أديل » فرصة سانحة للعملاء لاستكشاف التراث الوطني، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة من خلال ربط مدينة أبها، قلب منطقة عسير، بأكبر مدينتين في المملكة.

وصرح المهندس صالح الجاسر رئيس اللجنة التأسيسية لـ « طيران أديل » ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية بأن عام 2017م يعتبر عاماً استثنائياً للمملكة العربية السعودية في مجال صناعة النقل الجوي، حيث شهد انطلاق (طيران أديل) كأحدث شركة طيران في المملكة والأسرع نمواً، محققةً في نتائج مبشّرة على جميع المستويات، كما أنها حظيت بأصداء إيجابية جميلة لدى المسافرين، الأمر الذي يؤكد انها تسير في الطريق الصحيح المرسوم بهدف إعادة تعريف تجربة السفر دون التنازل عن أعلى معايير الراحة والسلامة والجودة ” .

وافاد المهندس صالح الجاسر أن (أبها) من الوجهات الداخلية الرئيسية المهمة سياحياً واقتصادياً وتشهد طلباً متزايداً على السفر، مؤكداً أن التوسع في المنطقة الجنوبية يساهم في خدمة أبناء المنطقة بشكل عام، إلى جانب خدمة أفراد القوات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي، بشكل خاص، وغيرهم من أبناء هذا الوطن العزيز والمقيمين، إضافة إلى أن خدمات النقل الجوي تساهم بشكل أساسي في دعم مجالات التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة.

وقال السيد كون كورفياتيس الرئيس التنفيذي لـ « طيران أديل » : ” يسرنا الاستمرار في الوفاء بوعدنا بتوفير رحلات يومية بأقل الأسعار إلى العديد من مدن المملكة. ومنذ بدء أعمالنا، ظللنا نحقق في كل شهر توسعاً جديداً في شبكتنا لإتاحة الفرصة إلى المزيد من عملائنا الكرام بخوض تجربة سفر قيّمة وممتعة لا تنسى مع « طيران أديل » .

وأضاف: “تُعتبر أبها وجهة سياحية شهيرة ومتميّزة. ونحن نتطلع إلى ربطها بمدن عديدة أخرى في المملكة ونقل عملائنا إلى هذه المنطقة السياحية التي تقدم لهم جمال الطبيعة والتاريخ والتراث. ونسعى إلى تقديم أسعار منخفضة إلى مدينة أبها يومياً، ولذلك ندعو الجميع إلى الحجز مبكراً للاستمتاع بأقل الأسعار، خاصة وأن عدد المقاعد المتاحة بالأسعار المنخفضة محدودة، فيجب المبادرة بالحجز مسبقاً واغتنام الفرصة”.

وسيبدأ العرض المميز بسعر 98 ريالاً بين أبها وجدة، وبسعر 108 ريالاً بين أبها والرياض في كل اتجاه، ويشمل حقيبة مقصورة سعة 10 كيلو. حيث يمكن للجميع الحجز من خلال موقع « طيران أديل » flyadeal.com حتى منتصف ليلة 31 يناير 2018 على أن تكون فترة السفر سارية حتى 25 مارس 2018.