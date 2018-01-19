في درجة حرارة تحت الصفر.. الرئيس الروسي يغطس في المياه الباردة
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الاحتفال بعيد الغطاس وحضور الطقوس الدينية الخاصة به في دير نيلو ستولوبينسكي.
وتوجه ” بوتين ” إلى الغطس في بحيرة سيلغير وسط موجه البرد المعروفة في روسيا، حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس بويتن يغطس في المياه الباردة منذ عدة سنوات.
وأكد ” بيسكوف ” أن درجة الحرارة في منطقة البحيرة لم تنخفض إلى ما دون 6 إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر في هذه الليلة.
يُذكر أن ” بوتين ” كان في رحلة استكمال برنامج العمل في سانت بطرسبورغ وإقليم لينينغراد إلى إقليم تفير أثناء مشاركته في هذا الطقس.
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23374 ] نشر منذ 3 دقائق
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