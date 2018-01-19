في درجة حرارة تحت الصفر.. الرئيس الروسي يغطس في المياه الباردة

موسكو(صدى):

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الاحتفال بعيد الغطاس وحضور الطقوس الدينية الخاصة به في دير نيلو ستولوبينسكي.

وتوجه ” بوتين ” إلى الغطس في بحيرة سيلغير وسط موجه البرد المعروفة في روسيا، حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس بويتن يغطس في المياه الباردة منذ عدة سنوات.

وأكد ” بيسكوف ” أن درجة الحرارة في منطقة البحيرة لم تنخفض إلى ما دون 6 إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر في هذه الليلة.

يُذكر أن ” بوتين ” كان في رحلة استكمال برنامج العمل في سانت بطرسبورغ وإقليم لينينغراد إلى إقليم تفير أثناء مشاركته في هذا الطقس.