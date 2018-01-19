رعب في البرازيل بسبب ” الحمى الصفراء ” .. و7 ساعات انتظار للحصول على التطعيمات

برازيليا(صدى):

اضطر عشرات البرازيليين، إلى الاصطفاف لأكثر من سبع ساعات، بمدينة بيلو ريزونتشيب، بولاية ساوباولو، في سبيل الحصول على جرعة تطعيم ضد الحمى الصفراء.

وأشارت السلطات البرازيلية، إلى أن المراكز الصحية في الولاية لم تكن على استعداد لاستقبال المواطنين؛ لزيادة الطلب على التطعيمات، ونفاذ الجرعات، في ظل مصرع 15 شخصاً جراء الإصابة بالحمى.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء إلى أن ولاية ساو باولو بالكامل، التي تضم مدينة ساو باولو كبرى مدن أميركا الجنوبية، يجب اعتبارها عرضة لخطر الحمى الصفراء، وأوصت المسافرين الأجانب بالحصول على تطعيمات قبل زيارتها.

وأكدت السلطات الصحية بالبلاد، أن جرعات التطعيم متوفرة في الصيدليات والمراكز الصحية.

يأتي ذلك قبل أسابيع من انطلاق كرنفال ضخم في المدينة، يقصده عشرات الآلاف من السائحين.