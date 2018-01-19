مقتل وإصابة 67 مسلحا في أفغانستان خلال 24 ساعة

كابل(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم، عن مقتل 34 مسلحًا وإصابة 33 آخرين في عمليات نفذتها قوات الأمن الأفغانية في أنحاء مختلفة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء ” باجفاك ” الأفغانية، أن قوات الأمن شنت هجمات بدعم من القوات الجوية ووحدات المدفعية استهدفت مسلحين في عدة أقاليم، منها نانجرهار ولغمان وغازني ولوجار وأوروزجان وزابل وهيرات وفرح وفارياب وهلمند وقندوز وباغلان.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ تسع عمليات تطهيرية وعشر عمليات خاصة في تسعة أقاليم بأفغانستان، في حين نفذت القوات الجوية الأفغانية 85 عملية تحليق وشنت 16 غارة استهدفت مخابئ للمسلحين.