الإسكان: حجوزات المعارض تجاوزت الـ70%.. ومنتجاتنا تتناسب مع رغبات المواطنين

سالم المطيري(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، اليوم الجمعة، أن المعارض التي تطلقها الوزارة بالتزامن مع كل دفعة شهرية تعلن عنها، شهدت إقبالًا عاليًا جدًا.

وأوضح ” السويلم ” أن ارتفاع نسب الحجوزات بنسبة تجاوزت الـ 70%، يعكس قابلية المستفيدين للدعم السكني واهتمامهم وتناسب ما يقدم من منتجات سكنية متنوعة مع رغباتهم وقدراتهم المالية.

كما أشار إلى أن منتجات الوزارة تتناسب مع رغبات المواطنين وقدراتهم المالية، لافتًا إلى سعي الوزارة لتحقيق تطلعات المستفيدين وتلبية رغباتهم بما يتناسب معهم.

وأضاف ” السويلم ” أن الوزارة توفر الفلل والشقق والتاون هاوس والمنازل المتلاصقة، بالإضافة إلى خيارات التمويل المتنوعة؛ ما يخدم كافة أنواع المستهلكين.