الطريقة الأمثل للتفاوض مع المدير لزيادة الراتب

نورة الشهري(صدى):

أكد خبراء التنمية البشرية على ضرورة القدرة على التفاوض مع رئيس العمل لطلب زيادة في المرتب، في ظل تزايد رغبة العاملين من عام لأخر في زيادة رواتبهم.

ووضع الخبراء عددًا من المحظورات التي يجب تجنبها عند طلب الزيادة والتي تضمنت: تجنب الموظف تمامًا منطق التهديد بمغادرة العمل، إذا لم يحصل على الراتب الذي يريده، مشددين على أهمية اللجوء إلى سياسة الحوار والنقاش.

كما أشار الخبراء إلى أهمية سرد العامل لإنجازاته لرئيس العمل قبل طلب زيادة في راتبه، مع عرض نجاحه في المهام والمسؤؤليات التي أسندت إليه.

وقال الخبراء إنه على العاملين تحديد سبب عقد اجتماع مع الإدارة، وتوضيح أنه من أجل طلب زيادة في الراتب، مع تحديد هذه الزيادة سواء بالنسبة المئوية أو بقدر معين من المال.

ووضع الخبراء بديلًا في حالة رفض المدراء زيادة الرواتب، وهو التحدث عن بدائل مثل زيادة الإجازات أو تدريب أكثر أو مرونة أكبر في العمل مع السؤال عن المطلوب لتحويل ” لا ” إلى ” نعم ” في فترة تصل إلى 6 شور.