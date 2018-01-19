رئاسة أمن الدولة: القضاء على 695 إرهابيا وإنقاذ حياة 13 ألف ضحية خلال 21 عاما

حمود العنزي(صدى):

أعلنت رئاسة أمن الدولة عن حجم الضبطيات والجرائم الإرهابية التي تعرضت لها المملكة خلال 21 عامًا، وتمكنت قوات الأمن من احباطها، حيث تستهدف بعض الجماعات الإرهابية إسقاط المملكة وخططها التنموية باعتبارها حصن الوطن العربي والإسلامي.

ونشر الحساب الرسمي لـ ” الردع السعودي ” نتائج تلك العمليات الإرهابية التي استهدفت المملكة خلال الـ21 عامًا الماضية، موضحًا أنه تم ضبط 55 طن TNT تعادل قوتها التفجيرية 4.5 على مقياس ريختر.

وأكد ” الردع السعودي ” أن المملكة شهدت خلال الـ21 عام الماضية 1096 عملية إرهابية، نجح الإرهابيون في تنفيذ 863 عملية منهم بينما تمكن رجال الأمن من إحباط باقي العمليات.

وأسفرت هذه العمليات الإرهابية عن وقوع 3007 ضحية واستشهاد 333 من رجال الأمن، بينما تم إنقاذ حياة 13 ألف ضحية على خلفية هذه العمليات.

كما تمكن الأمن السعودي من القضاء على 695 إرهابيًا وإصابة 346 آخرين، وضبط 4529 قطعة سلاح و450 قنبلة يدوية و3 صواريخ سام، بالإضافة إلى 374 قذيفة ” أر بي جي ” و241 حزام ناسف و47 طن متفجرات.

واستطاعت قوات الأمن من حماية 4000 مبنى من التدمير الناتج عن العمليات الإرهابية الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، متفاديًا بذلك خسائر تصل إلى 13 مليار ريال.

كما استهدف الإرهابيون اختطاف الطائرات التابعة للممكلة والتي بلغت 9 حالات اختطاف، تمكنت القوات الجوية من معالجة 4 حالات منهم في أجواء المملكة، بينما بلغ عدد ضحايا اختطاف الطائرات 63 حالة على مدار الـ21 عامًا الماضية.