التدفق النقدي وخلق الوظائف.. أبرز الفرص التي ستوفرها القيمة المضافة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيتم توفير ست فرص هامة، أبرزها: تدفق نقدي إضافي للشركات.

كما ستوفر ضريبة القيمة المضافة، مقدار أكبر من الشفافية بشأن الاقتصادات الحقيقية للشركات، وتخلق انطباع إيجابي عن السوق ومصداقة أكبر للشركات، بالإضافة إلى الطلب على خدمات مالية جديد تدعم المكلفين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

وتعد من ضمن الفرص أيضاً ظهور اختصاص جديد ضمن مجال المحاسبة يؤدي إلى خلق وظائف جديدة وعائد إضافي، وكذلك تغيير الثقافة السائدة بين أصحاب المصلحة من الشركات التجارية.