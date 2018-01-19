غاريتانو يتوعد ريال مدريد في الإياب

ماجد محمد(صدى):

ذكر أسيير غاريتانو مدرب ليغانيس ، بعد الخسارة 0-1 أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، أن فريقه سيحاول المنافسة في ملعب سانتياغو برنابيو للاستمرار في البطولة.

وقال غاريتانو خلال مؤتمر صحافي :“ بعد هزيمة، تسوء الأمور دوماً، بذلنا مجهوداً هائلاً، نافسنا على نحو جيد لكننا عوقبنا بهدف، سنحاول في البرنابيو المنافسة واستغلال الفرص التي تسنح لنا، هذه هي نية ليجانيس ”.

وأوضح المدرب أن :” فكرة فريقه كانت الفوز على ريال مدريد بملعب بوتاركي، مشيراً إلى أن لاعبيه تحسنوا خلال سير الدقائق الـ90 من المباراة ”.

وأضاف أسيير غاريتانو :“ كانت لنا تسديدة في الشوط الثاني، كنا نريد الإبقاء على حظوظنا.. لكن الأمور أصعب الآن.. نحن سعداء.. نريد ذلك.. نلتقي في البرنابيو ”.