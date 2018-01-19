عائض القرني: مشاركتي بـ ” فيلم نساء بلا ظل ” غلطة

عادل الحربي(صدى):

أبدى الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني، ندمه على مشاركته في فيلم ” نساء بلا ظل ” ، مصرحًا بأنه لم يكن يعلم أن هذا سيتم توظيفه بهذا الشكل الخاطئ، كما وصف مشاركته به بالغلطة التي يندم عليها.

كما أضاف أمس، خلال لقائه ببرنامج ” ترند ” السعودية الليلة، المذاع على قناة ” ام بي سي ” ، أن حسابه الشخصي على ” تويتر ” أصبح كـ ” كتاب “حصن المسلم ” ، مشيرًا إلى أنه تم تحويل حسابه إلى أذكار وأدعية، قائلًا: ” لست محللا سياسيًا وقد تبت من السياسة، والحمد الله قد أدركت أن مهمتي هي تبليغ الدين ” .

كما أكد في السياق ذاته، أنه رفض العديد من العروض، التي قُدمت له من عدد من الفنادق مقابل الإعلان لهم على حسابه على ” تويتر ” ؛ موجهًا دعوة إلى الدعاه بأن يبتعدوا عن المتاجرة بالإعلانات في حساباتهم؛ حتى لا تتحول من النصح والتوجيه إلى الفندقة وفن المطاعم.