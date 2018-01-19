اكتشاف سر نفوق 60 % من ظباء العالم

أستانة(صدى):

اكتشفت باحثون، أن السبب وراء نفوق عشرات الآلاف من ظباء السايجا في كازاخستان عام 2015، يرجع إلى عدة عوامل مختلفة، هي الرطوبة غير المعتادة في شهر مايو، وارتفاع درجة حرارة الهواء.

وأوضح الباحثون، أن كل عامل من هذه العوامل ليس ضاراً، ولكن اجتماعها مع بعضها أدى إلى السماح لبكتيريا اللوزتين بالانتقال إلى الدورة الدموية، والتسبب في تسمم الدم.

واعتقد العلماء، أن الإجهاد الفسيولوجي الواقع على بعض الظباء الأمهات الذين كانوا في شهر الوضع، ساعد في وفاتهم كذلك.

وكان قد نفق في شهر مايو 2015، ما يقارب 200 ألف ظبي أي ما يعادل أكثر من 60% من تعداد الحيوان في العالم.