القبض على مقيم أفريقي مُتهم بالتزوير

نايف السالم(صدى):

تلقت النيابة الأمنية بـ ” جدة ” بلاغًا من أحد موظفي المتاجر بحي ” غليل ” ، عن أحد المقيمين من الجنسية الأفريقية واتهامه بحمل مبلغ مالي مزور؛ لتبدأ النيابة العامة بالتحقيق معه.

واتضح أن المقيم قد قام بالتبضع داخل متجر المذكور سلفًا، وأثناء دفع قيمة المشتريات، وجد المبلغ المالي مزور؛ وعلى إثر ذلك قام بإبلاغ الجهات الأمنية.

يذكر أن الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض عليه، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة بمحافظة ” جدة ” ، كما تم العثور على 500 ريال وهو من فئة مزورة، بالإضافة لإثبات انتحاله شخصية دبلوماسية بحي ” غليل ” .