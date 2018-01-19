صفقة جديدة بين شركتي ” أوبر ” و ” سوفت بنك ” اليابانية

طوكيو(صدى):

عقدت شركة ” أوبر ” ، أمس الخميس، صفقة استثمارية مع شركة ” سوفت بنك ” اليابانية التي بدأت تحالف شراء الأسهم في شركة خدمات الركوب بقيمة 1.25 مليار دولار.

وقامت شركة ” سوفت بنك ” بشراء 15% من الشركة من عدد من مساهمي ” أوبر ” ، حيث كان من ضمنهم المؤسس الشريك والمدير التنفيذي السابق ” ترافيز كالانيك، والذي لم يبع أي أسهم من نصيبه في شركة ” أوبر ” قبل إبرام هذه الصفقة، ولكنه باع ثلث حصته لـ ” سوفت بنك ” ، و تلقى 1.4 مليار دولار نقدًا، ولايزال محتفظًاً بنسبة 70% من حصته.

ويذكر أن ” كالانيك ” وقع في عدد من الفضائح التي تعرضت لها الشركة، مما أجبره في النهاية على تقديم استقالته من منصب المدير التنفيذي