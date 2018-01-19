عضو ” شورى ” يسرد إيجابيات منح جهات حكومية صلاحيات شغل الوظائف

نايف السالم(صدى):

أشاد الدكتور محمد آل ناجي، عضو مجلس الشورى، بقرار منح جهات حكومية صلاحيات شغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانية وزارة الخدمة المدنية؛ لكونه موجه ضد اللامركزية، ما يخلق نضجاً وظيفياً لدى الأجهزة الحكومية.

وأكد ” آل ناجي ” ، على أهمية وضع البرامج الرقابية على أعمالها؛ لضمان استغلال الصلاحيات التي فوضت لها بالشكل المناسب.

وفيما يخص معايير قياس الأداء، أشار عضو مجلس الشورى، إلى أنها كفيلة بمعالجة أي خلل يظهر أثناء تفويضها ببعض الصلاحيات، مشيراً إلى ضرورة استخدام ضوابط دقيقة لضمان منع دخول الواسطات إليها.

وفي سياق متصل، وبالدخول على موقع وزارة الخدمة المدنية على شبكة الإنترنت، نجد أن الموقع لم يتم تحديثه حتى لآن بعد قرار التمكين.